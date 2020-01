Irán confirma que dos misiles fueron disparados contra el avión ucraniano siniestrado

La Organización de la Aviación Civil de Irán ha confirmado finalmente que dos misiles fueron disparados contra el avión ucraniano que fue derribado por las Fuerzas Amadas iraníes el pasado día 8 con 176 personas a bordo.

Según un informe preliminar de la investigación publicado en las últimas horas, el derribo del aparato, un Boeing 737 de Ukraine International Airlines (UIA), se debió al lanzamiento de dos misiles Tor-M1.

La opción de que hubiera dos misiles involucrados en el siniestro y no solo uno ya fue adelantada por el periódico The New York Times, que publicó un vídeo que aparentemente mostraba el disparo de dos proyectiles.