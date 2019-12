Jordi Cruz publica en Instagram la foto por la que más ha peleado

El mediático chef Jordi Cruz, popular por ser jurado de MasterChef, es un apasionado de su trabajo, al que se entrega en cuerpo y alma.

Y ahora está recogiendo sus frutos. El cocinero recibió este miércoles las tres estrellas Michelín de su restaurante ABaC, un reconocimiento que logró en 2017 y que mantiene desde entonces.

“No me lo esperaba. Todos los años los cocineros luchamos por ello, la guía genera muchas ilusiones, muchas esperanzas, pero el peor enemigo es uno mismo. Yo pensaba que este año no volverían a dar otro tres estrellas en Barcelona y me había despreocupado. He estado muy tranquilo”, declaró a El País.

Cruz ha colgado en Instagram una foto del momento de entrega del galardón y otra en la que aparece celebrándolo con todo el equipo del restaurante.

“Felices y orgullosos de revalidar otro año más las preciadas 🌟🌟🌟 Michelin. A por un nuevo año lleno de buen trabajo, dándolo todo!!”, ha escrito.