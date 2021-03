Jóvenes, precariedad, caracoles y abrazos

Siendo estos datos totalmente objetivos, resulta casi ofensivo que en estos momentos de tensión en las calles de Barcelona, y de otras ciudades, los muy republicanos pero poco izquierdistas de ERC y sus juventudes intenten relacionar la precariedad juvenil con los actos violentos de una minoría de salvajes.

Sí, muchísimos jóvenes necesitan dejar de ser los eternos olvidados de todas las crisis y tener gobiernos que piensen en ellos. No, la mayoría de los jóvenes no canalizan su cabreo mediante la quema de contenedores y el saqueo de tiendas en el Passeig de Gràcia. Yo no, ni ERC ni sus juventudes tienen ninguna credibilidad cuando ahora piden plenos monográficos sobre juventud, o que se atiendan las necesidades y la frustración de muchos jóvenes, cuando estando en el Govern no han hecho nada.

Evitando los oportunismos y apartando el foco de la condenable violencia, hay que ir al fondo de la cuestión. La acumulación de dardos a la juventud empieza a ser insoportable. A la precariedad juvenil, hay que sumarle una fatiga pandémica que puede estar afectando más a los segmentos de población de menos edad, según un estudio realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC).