Junqueras: "Cogeré el acta del Congreso. No pienso renunciar a mis derechos"

David Ramos via Getty Images Un roto cartel electoral de Oriol Junqueras, en las calles de Barcelona.



El presidente y candidato de ERC a las elecciones generales, Oriol Junqueras, ha asegurado que su intención es coger el acta de diputado del Congreso tras los comicios e intentar ejercer como tal, y ha descartado que su presencia al frente de la lista republicana solo sea una cuestión simbólica porque está en la cárcel.



“He anunciado que cogeré el acta del Congreso de los Diputados, no pienso renunciar a mis derechos por mucho que me quieran apartar”, ha defendido en una entrevista de Europa Press, que ha respondido a través de un cuestionario al encontrarse en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid).



El líder republicano ha argumentado que “coger el acta es la mejor manera de luchar contra la represión y la excepcionalidad política” a la que ve sometida Cataluña, y que esta decisión también será beneficiosa para el resto de presos soberanistas.



“El Estado debe tener muy claro que no nos rendiremos nunca y que tendrán que dar muchas explicaciones si intentan evitar que pueda ejercer mis derechos políticos en el Congreso o en el Parlamento Europeo” ―también es candidato a las europeas―, ha resumido.