La aplaudida respuesta de 'Equipo de Investigación' (LaSexta) a este tuit sobre Franco

Desde las 22:30 horas, LaSexta emitió un especial sobre Franco con la emisión de cuatro episodios del programa Equipo de Investigación, presentado por Gloria Serra, sobre el dictador, cuyo cadáver fue exhumado del Valle de los Caídos este jueves.

El primero fue El Príncipe de los Franco, que se estrenaba este viernes, al que le siguió Los papeles secretos de Franco, El patrimonio de los Franco y Ultraderecha.

Algo que no gustó nada a un usuario de Twitter, que hizo este irónico comentario sobre la cadena de Atresmedia: “Que no, que La Sexta no habla apenas del tema Franco”.

En el mensaje, como podemos ver, citaba un tuit de la cuenta de Equipo de Investigaciónen el que se anunciaba la emisión de los cuatro episodios: