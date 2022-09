La dueña de este gato explica la historia más surrealista (y viral) del día

Durante el verano, caracterizado por las altísimas temperaturas y las olas de calor, Beesly encontró en ese pequeño hueco de 15x15 un lugar en el que estar fresquito, y parece que le cogió cariño, porque no ha dudado en intentar volver a meterse dentro.

“Se metió en el agujero mientras los obreros no miraban y al final se ha tirado ahí metido 12 horas”. Así lo relata El HuffPost Ana, que todavía sigue alucinando con la situación. Y añade: “Es que encima, cuando le hemos sacado, se quería volver a meter dentro”.

“Siempre suelo llamarlo por las noches y él me responde. A la una de la mañana, he empezado a abrir todas las puertas y a mirar en todos lugares de la casa porque no sabía desde donde maullaba. Mi perro también estaba como loco buscándole”, explica Ana.