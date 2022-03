La encrucijada de la extrema derecha ante la guerra en Ucrania

Andrea Carrubba/Anadolu Agency via Getty Images

Sirva esto para ilustrar, de forma muy simplificada, la difícil postura de la ultraderecha ante esta guerra, empezando porque sus principales representantes europeos –especialmente Salvini, Marine Le Pen y Viktor Orbán– llevaban años mostrando a las claras su simpatía con el ruso. Al otro lado del océano, el estadounidense Donald Trump y la alt-right también reían las gracias de Putin hasta hace nada. Dentro de nuestras fronteras, aunque de forma más sutil, se podría decir que Vox es el partido más próximo al líder ruso, no sólo por homologación con los líderes antes nombrados, sino porque, como cuenta la revista ctxt , el partido de Santiago Abascal ha recibido a través de la fundación Hazte Oír donaciones del magnate ruso Konstantin Malofeev, muy vinculado al Kremlin.

MIKHAIL KLIMENTYEV via AFP via Getty Images

“Para ellos, llevar la bandera soviética no significa colectivizar la propiedad privada y dar los bienes de producción al pueblo, sino la idea del imperio, la grandeza imperial rusa”, prosigue Marquina. En Rusia, por tanto, una hoz y un martillo no equivalen a comunismo, sino a nacionalismo. Y el nacionalismo de Putin es, además, muy conservador, en contra de los derechos LGTBI, en contra de las libertades de prensa, expresión y manifestación, y adicto a la propaganda.

Ucrania no es un país “nazi”, pero sí hay neonazis en Ucrania

Como en toda campaña de desinformación, en este caso también hay una pequeña verdad contaminada por la gran mentira. ¿Ucrania es un país nazi? No. ¿Hay grupos de nazis en Ucrania? Sí.

Andrea Carrubba via Anadolu Agency via Getty Images

El pasado 25 de febrero, The New York Times se hacía eco de un estudio del grupo SITE Intelligence Group –una organización que rastrea la actividad online de grupos supremacistas blancos y yihadistas– y advertía de que las milicias de extrema derecha europeas se estaban preparando para luchar contra los rusos. “La aparente movilización de grupos de extrema derecha podría ser problemática para el gobierno ucraniano, ya que encaja en el marco de la descripción de Putin de Ucrania como un país fascista y su falsa afirmación de librar una guerra contra los nazis que controlan el gobierno en Kiev”, explicaba al Times Ali Soufan, ex agente del FBI implicado en casos de antiterrorismo.