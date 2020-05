La inexplicable pregunta que la policía le hizo a Berto Romero tras pararlo en plena cuarentena

El cómico Berto Romero ha estado en La Lengua Moderna, el programa que presentan Quequé y Valeria Ros en la cadena SER.

El colaborador de Late Motiv ha aprovechado la situación actual para comentar una anécdota que le ha ocurrido con las autoridades.

“Hoy me ha parado la policía”, ha empezado contando el cómico. Berto ha explicado que tiene una gasolinera al lado de casa y que ha ido a comprar tres paquetes de pavo, tres de queso rallado y tres de mozzarella “porque nos habíamos quedado sin la pizza del viernes”.

Ya de vuelta a casa, con la mochila cargada de víveres, un coche de policía le ha parado en plena calle. “A mí me acojona mucho la policía desde siempre. No lo puedo evitar. Y digo: ‘dígame agente’. Y me dice: ’no, que estaba aquí hablando con el compañero, ¿el Teatro Barts a ti cuándo te lo van a abrir?”, ha narrado en tono de humor y entre risas el cómico.

“Pues me habéis pillado ahora, que no tengo noticias, sobre eso”, ha respondido Berto a los agentes. “Ya porque claro, tú con un tercio de sala qué vas a hacer”, le ha insistido el policía. “Yo le he dicho, bueno, por lo menos vuestro curro sigue bien”, ha contado dando por terminada la anécdota.