La lista de lugares donde es más fácil contagiarse que hace alucinar a muchos

La lista fue comentada esta mañana en el programa Ya es mediodía , en Telecinco. La presentadora Sonsoles Ónega ya presentaba estos lugares afirmando que “seguro que no son los que están pensando”. Lejos de lo que podríamos esperar, ir de compras o hacer deporte al aire libre encabezan la lista de lugares donde es más fácil contagiarse.

La sorpresa viene cuando se observa lo que serían los lugares más seguros dentro de la lista, donde se puede leer ir de fiesta o acudir al gimnasio con un 1,27% de probabilidades en ambos casos. “La verdad es que nos llama la atención”, comentaba la presentadora. El orden de las actividades rompe con lo esperado y no ha tardado en compartirse en Twitter.

“¿Pero quien hace estos porcentajes? Que es más peligroso ir al Mercadona que a una discoteca, lo que me faltaba por ver”, comentaba una usuaria sorprendida. “Ya decía yo que hacer deporte no es bueno…”, bromeaba otra tuitera. La lista no deja de compartirse en la red social y son muchos los que han aprovechado para criticar los resultados del estudio.