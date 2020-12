'La mujer del Tiempo' de Antena 3 impacta con la foto que ha subido desde el hospital

Himar González, la presentadora de El Tiempo de Antena 3, ha sorprendido a sus miles de seguidores en Instagram al compartir una fotografía desde el hospital.

La meteoróloga es la encargada de informar a los espectadores del tiempo en los informativos de fin de semana de Atresmedia, junto a los presentadores Matías Prats y Mónica Carrillo.

González ha contado en la red social de las fotografías que va a estar ingresada un tiempo en el hospital con una patología “no Covid-19 que se ha complicado un poco”. A pesar de todo, la presentadora ha afirmado también que ha conseguido pillar a tiempo esa enfermedad.

“Estaré ingresada un tiempo en el hospital con patología (#no Covid19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo. En @quironsalud me están cuidando de maravilla. Así que no me cabe duda de que nos veremos pronto, con más fuerza!!”, ha explicado.

Para dar aún más fuerza a su mensaje, Himar ha escrito: “Sé feliz. Vive. Buenos días mundo. Gracias por vuestra compañía. Siempre”.

En pocas horas la publicación ha acumulado miles de mensajes mandando apoyo a la presentadora. “Cuídate mucho”, “recupérate pronto” y “mucho ánimo” son los comentarios más repetidos en la fotografía.