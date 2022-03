La nadadora Teresa Perales ayuda a traer a España a una rival ucraniana y a sus hijos

“Todos los días me despierto y lo primero que pienso es en toda la gente de Ucrania que está sufriendo tanto. Hoy estoy muy contenta porque he conseguido hablar con una nadadora amiga”, decía Perales en su cuenta de Twitter apenas cuatro días después de comenzar la invasión de Rusia en Ucrania. A su tristeza general, propia de cualquiera con corazón, sumaba una particular, porque su amiga Olena estaba intentando huir de las bombas hacia el interior del país. “Tiene dos niños y ella va en silla de ruedas de ruedas. Los búnkers no son accesibles. Su marido se quedó obligatoriamente donde vivían. Me siento impotente”, lamentaba la deportista aragonesa. Todos los hombres en edad de pelear han sido forzosamente reclutados en Ucrania.