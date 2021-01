La Policía avisa: si un conocido te manda este mensaje por WhatsApp, bórralo cuanto antes

La Policía ha alertado de que están recibiendo denuncias en las que las víctimas aseguran que han recibido un mensaje por WhatsApp con un código de verificación, enviado supuestamente por error desde alguno de sus contactos conocidos.

Existen varios motivos por los que una víctima puede recibir un mensaje de Whatsapp con un código de verificación de 4-6 cifras. Principalmente, los criminales se valen de la cuenta de un número conocido para suscitar la confianza de su víctima.

“Hola, lo siento, te envié un código de 6 dígitos por SMS por error, ¿me lo puedes transferir, por favor? Es urgente”, es el mensaje que se suele recibir.

Por un lado, ese mensaje que recibes en tu Whatsapp proviene de una víctima cuyo número de Whatsapp ha sido previamente secuestrado precisamente por reenviar ese código a un contacto anterior. De esa forma, el criminal puede iniciar sesión con el número de tu conocido y hacerse pasar por él para reenviar otros mensajes o recibir códigos de verificación vinculados a este servicio de mensajería instantánea que permiten autorizar operaciones o transferencias de forma fraudulenta.

Si caes en el engaño y reenvías ese mensaje, tendrás que volver a recuperar tu cuenta. Para ello, accede a tu Whatsapp y trata de verificar tu número de teléfono. Si aun así no puedes verificarlo, significa que el criminal se ha hecho con tu cuenta, cambiándole la contraseña. No obstante, puedes intentar verificar de nuevo tu cuenta de Whatsapp durante unos días posteriores. Si ya no fuese posible, contacta con soporte de este servicio.

Ten muy en cuenta que si recibes alguno de estos códigos sin haber realizado una operación previa es porque alguien ha aportado tu teléfono o lo está empleando, precisamente, para llevar a cabo alguna operación, por supuesto, de carácter fraudulento. Si el token lo recibimos por Whatsapp es que alguien quiere robarnos la cuenta con fines maliciosos de cualquier tipo.

No obstante, si acabas reenviando ese token por Whatsapp y te roban tu cuenta, el ladrón no podrá acceder a los mensajes que ya tienes por lo que tu información personal está a salvo. No obstante, cuidado porque sí aparecerá en los grupos a los que perteneces, pudiéndose hacer pasar por ti.

Por todo ello, lo mejor s que sigas estas recomendaciones: