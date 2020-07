La reflexión de Millán Salcedo cuando le preguntan por Fernando Simón

El humorista Millán Salcedo, integrante del grupo cómico Martes y Trece, fue entrevistado este sábado en laSexta Noche por Iñaki López y mandó un claro mensaje a los que han utilizado las víctimas del coronavirus para intentar sacar cualquier rédito.

“Hace un tiempo que he preferido no ver algunos telediarios, porque que se haga morbo y carnaza en estos tiempos no me gusta nada, y que se haga política estando en un lado o en otro, tampoco. Y mucho menos con los muertos”, aseguró.

Esa afirmación la pronunció mientras respondía a una pregunta sobre Fernando Simón. El presentador le comentó que el responsable sanitario se había hecho famoso por esta crisis y recuperó la parodia que salcedo había hecho sobre el médico aragonés.

“Soy el portavoz y está todo controlado bajo muchísimo control. Ya no hay casi casos de, como se llama esto, cabras locas. O eran vacas, bueno es igual”, bromeaba en el vídeo Salcedo.

López le preguntó si esta parodia la hizo con o sin almendra. “No lo sabía, alguien me lo dijo. Como estoy en Instagram, una persona me dijo que si sacaba la almendra lo clavaba. Yo me quedé como si estuviera en navidades y viniera el Almendro. He de decir que no le he visto muchas veces”, respondió el cómico.