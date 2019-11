La reveladora camiseta con la que ha acudido a votar el 10-N Carlota Corredera, presentadora de 'Sálvame'

Carlota Corredera lo ha vuelto a hacer. La presentadora de Sálvame, en Telecinco, ha publicado en su cuenta de Instagram cómo ha acudido a votar este 10 de noviembre.

Los españoles han sido llamados a las urnas por segunda vez este año y por cuarta vez en cuatro años.

Esta vez, como ya hiciese en las elecciones del mes de abril, Carlota Corredera ha compartido la camiseta con la que ha acudido a su colegio electoral. En la elástica se puede leer: “Soy feminista porque el mundo me ha hecho así”.

“He votado aunque esté muy decepcionada con la política, he votado porque quiero un país dónde haya igualdad real, he votado a pesar de los políticos, he votado porque hay muchas personas que han luchado para que todxs podamos votar, he votado porque ‘soy feminista porque el mundo me ha hecho así’”, ha escrito Carlota Corredera.