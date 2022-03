Todo ello después de que la semana pasada Rodríguez dijese a esa misma diputada : “Quiero que recuerde esta cara. Yo he sufrido violencia sexual y tengo muchos momentos en que mi vida es una mierda”.

“Y quiero que lo recuerde. Porque cada vez que usted dice que la violencia no existe, le está diciendo a mujeres como yo que lo que nos ha pasado es una ficción”, añadió.

Tras ello, ha tomado la palabra Rodríguez, a la que por momentos le ha costado seguir hablando sin romper a llorar: “Me lo hace pasar mal, se me acelera el corazón. Porque la semana pasada le dije lo que le dije y usted hoy aquí viene a reírse de lo que le dije. Hace que me tiemble la voz y las manos y que me den ganas de llorar, se lo digo de verdad”.