'Lady Trump': la aspirante a gobernadora de Nevada que presenta su programa pegando tiros

Se mofa de los medios como Político o The Washington Post y de sus críticas a su figura, señalando a medios muy criticados por el expresidente. Enfundada en un traje de cuero, explica que ella quiere ser una “outsider”, y no una política aburrida. Eso lo descarta, tirando al suelo un televisor en el que sale la imagen de Mitt Romney. No es un demócrata, no, sino un antiguo candidato a la presidencia de EEUU por su propio partido.

Y acaba cogiendo su pistola, siendo como es una de las mayores defensoras del estado de la segunda enmienda constitucional, y se pone a disparar a las leyes y decisiones que no le gustan y que promete que con ella no existirán, desde las normas de vacunación anticovid a la critical race theory o teoría crítica de la raza, que busca mostrar que el racismo sigue presente en nuestra sociedad, pasando por su defensa de que hubo fraude en las pasadas elecciones presidenciales de noviembre, para lo que propone una auditoría.

“Me mudé aquí -es de Nueva York- porque creí que todo era posible, si trabajas duro y tienes valor. Pero si lo perdemos ahora, perderemos Nevada y lo que sabíamos de Nevada y cómo crecimos aquí y para qué vinimos aquí”, dijo desde el Club Italiano Americano de Las Vegas. “Esta campaña será una pelea todos los días a partir de hoy. Y no voy a dejar de pelear. No voy a dejar de luchar por el pueblo”, ha dicho.

Fiore realizó dos mandatos en la Asamblea representando el noroeste de Las Vegas de 2012 a 2016, se postuló sin éxito para el tercer distrito Congresional de Nevada en 2016; quedando en tercer lugar en las elecciones primarias republicanas, y ha sido concejal de la Ciudad de Las Vegas desde junio de 2017. Ha tenido problemas de insubordinación en su partido y se enfrenta actualmente a una investigación de financiación de campaña por parte del FBI, que inspeccionó su casa en enero. Nada se sabe aún de ese proceso.

La aspirante a gobernadora ha ido acumulando escándalo tras escándalo, porque ha felicitado las navidades con tarjetones en los que aparece armada (hasta su nieto lleva encima algo que parece un arma), ha defendido que se porten pistolas en universidades, colegios, institutos y guarderías (dice que las agresiones sexuales se podrían evitar “con un tiro en la cabeza”), ha llegado a afirmar que el cáncer es, en realidad, un hongo, y se tuvo que corregir tras decir que le ponían muy nerviosa las imágenes de refugiados sirios llegando a Francia y que ella misma se iría a dispararles. “No quiero refugiados sirios en mi estado. Punto”, zanjó luego la polémica.

¿Llegará a ser alguien en la política de EEUU la nueva Trump?