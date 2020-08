Las irónicas palabras de Cristina Pardo sobre la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo

La presentadora del programa de laSexta Liarla Pardo, Cristina Pardo, comentó a última hora la que fue la gran noticia de este lunes: la destitución por parte del PP de su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, por Cuca Gamarra.

“El señor Casado me pidió que viniera hoy a Madrid y me ha comunicado la decisión. La lamento profundamente porque la considero perjudicial para el partido y para España”, aseguró ante los medios la ya exportavoz ‘popular’.

“Sus causas me parecen desdichadas y no las comparto. La entrevista que concedí a El País me aseguró que suponía un ataque a su autoridad, pero a lo largo de los últimos meses el señor Casado considera que mi visión de la libertad es incompatible con su autoridad”, añadió.

La noticia dejó una gran cantidad de reacciones llegando a convertirse en tendencia en Twitter. Una de las más leídas fue la de Pardo, que la comentó desde su cuenta.

“Pablo Casado destituye a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz de Cayetana Álvarez de Toledo”, escribió la periodista.