Lo que Francia envidia de España en la lucha contra la violencia machista

El sábado, con la mente puesta en las 74 asesinadas por su pareja o expareja en Francia en lo que va de 2019, cientos de personas salieron a las calles de París para exigir acciones concretas a su Gobierno. Como respuesta, Marlène Schiappa, secretaria de Estado para la Igualdad entre mujeres y hombres, anunciaba una serie de negociaciones y propuestas sobre “violencia conyugal” a partir de septiembre.

Pero para muchos, no es suficiente. “Señor presidente, la violencia no se coge vacaciones”, critica en Twitter la organización Nous Toutes [Todas nosotras]. La actriz francesa Éva Darlan también denuncia la situación en su país, lamentando que no se haga tanto por la lacra machista como en España: “Hemos pedido muchas cosas que no se han hecho nunca. [...] Nos reunimos con el primer ministro y con Marlène Schiappa para pedirles que destinen mil millones de euros, como se ha hecho en España. [...] En cuanto dijimos eso, todos empezaron a mirarse el reloj y a decir que tenían otras reuniones. Nos sentimos timados”, cuenta Darlan, muy comprometida con la lucha feminista.