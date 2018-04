Violencia machista 2018: las caras e historias de las víctimas

La lacra de la violencia machista acompaña a la sociedad española también en 2018. En 2017, 54 mujeres y niños fueron asesinados a manos de hombres y este año la violencia no ha cesado.

A pesar de que en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, todos los grupos políticos acordaron ampliar la definición de violencia de género a otros casos que no ocurran en el marco de la pareja o exparejas. Aunque esto aún no se ha puesto en práctica, en El HuffPost hemos querido llevar una cuenta real de la violencia machista que ocurre en España, no sólo la "violencia de género" tipificada por la ley.

Estas son las historias y los rostros de las víctimas de violencia machista en España en 2018.