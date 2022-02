La cadena de supermercados Lidl ha logrado, una vez más, crear una enorme expectación en las redes sociales alrededor de un artículo que ni siquiera ha llegado todavía a los estantes de sus tiendas.

Se trata de un ramo de tulipanes que vale 1,99 euros y que la empresa pondrá a la venta el próximo 14 de febrero, coincidiendo con la festividad de San Valentín, día de los enamorados.

Lidl ha conseguido, además, que sean los propios clientes quienes creen la expectación. Hace tres días, la usuaria @nnoelix subió una foto del catálogo del supermercado en el que se veía la promoción de ramos de flores a precios que van desde 1,5 euros a los 10 euros en el caso de las rosas.

Ese mensaje ha sido todo un éxito, con más de 18.000 ‘me gusta’ y 3.500 retuits. Y, poco después, la usuaria @imamistake6_ ha publicado otro tuit similar en el que dice: “En el Lidl ramos de tulipanes 2€ ya no hay excusa para que no me regaléis uno”.

Ese mensaje también ha corrido rápidamente, con más de 2.500 retuits y 10.000 ‘me gusta’ en apenas un día.