Los dos minutos de Aroca sobre el lío judicial que callan bocas: "Si el rey mago ese..."

GRANDIOSO AROCA



Me cuentan que en la Estación Espacial Internacional a 400.000 kms de la Tierra se han escuchado los zascas de @JavierArocaA a PILAR G. DE LA GRANJA @PilarGGranja



Hay más que no me cabe. Dejo lo de MARILÓ porque me hace gracia cuando se mete en temas de mayores pic.twitter.com/PcTK6ZVQY4