Los socios del Gobierno advierten a Sánchez de cara a los Presupuestos: “Menos anunciar y más legislar”

Entre ellos, uno fundamental, el PNV. Aitor Esteban, su habitual voz en estos debates, ha lanzado a la par advertencias y consejos dirigidos al presidente del Gobierno, al que ha avanzado que no tenía intención de hablar sobre los Presupuestos porque “la prudencia no lo aconseja, no es el momento”.

baldoví. tiene este gobierno dos puntos débiles. primer punto, relato, se hacen cosas pero no acaba de calar, es preocupante que siga calando algunos relatos escalofriantes. segundo punto, vivienda. lo que da bienestar y seguridad. la ley de vivienda tiene que salir, ser valientes y que salga. en caso valenciano, decepción pge. hay más dinero, sí, pero la brecha no se reduce, si los pge tienen que servir para reducir brecha no se reduce. 360 euros por debajo de la media cada valenciano. bajísima tasa de ejecución que contrasta con madrid, apenas el 30% en valencia de inversiones. conexión de alicante y elche con aeropuerto del altet. pge deberían servir para reequilibrar, pero no bajan diferencial. esto afecta a percepción de los ciudadanos. desdibuja las políticas del gobierno.