María Isabel: "El flamenco fusión que hace Rosalía, yo lo hice de pequeña"

No es la única vez que la cantante se refiere a Rosalía durante la entrevista. El periodista le pregunta por las comparaciones que, al parecer, se hacen entre ambas.

“Las comparaciones siempre están ahí y, desde el respeto, todos pueden opinar. Son libres y tienen sus puntos de vista. Quienes hayan crecido conmigo sabrán realmente lo que he hecho, cómo he sido y cómo soy”, dice María Isabel a ese respecto.

“En redes, llegan incluso a acusarte de plagiarla...”, trata de ahondar el entrevistador.

“Bueno, la gente tiene sus cosas en la cabeza y sabe Dios qué piensa… Ante eso no puedo hacer nada. Quién realmente me conoce saben que no es así. En América en el registro urbano hay veinte mil artistas y nadie dice nada, pero estamos en España y ya se sabe…”, responde María Isabel.