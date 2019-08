"Me parece muy triste": el polémico debate en la última foto de Cristina Castaño

La actriz Cristina Castaño ha compartido una foto de sus vacaciones en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 900.000 seguidores.

La protagonista de La que se avecina, serie que abandonó, ha publicado la que considera “la mejor foto de sus vacaciones”. En la imagen se puede ver a Castaño rodeada de delfines en Hawai.

Acompañando a esa foto, la actriz ha dejado una reflexión que ha suscitado la polémica.

“Quería nadar con delfines. Pero delfines en libertad. No encerrados en delfinarios o mares cercados donde son separados para siempre de sus familias y donde se les maltrata para que aprendan a hacer malabares para el disfrute del ser humano. Quería nadar con delfines libres y lo conseguí. Porque son juguetones por naturaleza. Me crucé el océano para hacerlo y me recibieron tal y como me esperaba”, empieza diciendo Castaño.

Y anima a sus seguidores a que no compren tickets “para ver delfines en cautividad” porque “es la única manera de luchar contra su caza” ya que “si nosotros no consumimos, no tendrán razones para encerrarlos”.

Y sentencia: “Y si tras saber todo esto decidís hacerlo, al menos no os engañéis. Ellos no disfrutan viviendo en tanques confinados y teniendo que tomar antibióticos de por vida para que los humanos podamos tocar su piel. Si lo hacéis hacedlo con la conciencia de lo que estáis haciendo. Ellos no están disfrutando. Mucho menos sonriendo, aunque lo parezca”.

La imagen de Castaño ha suscitado un amplio debate en el que se pueden ver más de 900 comentarios.