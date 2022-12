Metro de Madrid publica este tuit sobre cómo llevar la mochila y las respuestas son instantáneas

″🤗 ¡Tú puedes! Al entrar en el tren, quítate la mochila de la espalda para no molestar. 👍 #Civismo #ViajaEnMetro”, señalan en el mensaje compartido en su cuenta oficial de Twitter.

🤗 ¡Tú puedes! Al entrar en el tren, quítate la mochila de la espalda para no molestar. 👍 #Civismo #ViajaEnMetro pic.twitter.com/pHRjWscUwX

Pero la propuesta de Metro de Madrid no gusta a muchos, y no por que no sea algo que sirva para reducir el espacio o estén en contra de ella, sino porque consideran que ante las aglomeraciones que se forman a diario, la Comunidad de Madrid debería aumentar la frecuencia de trenes.