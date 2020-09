Miguel Lago da explicaciones tras su polémico chiste sobre la infanta Elena

El cómico Miguel Lago ha dado explicaciones este martes en Todo es mentira, el programa de Marta Flich y Risto Mejide en Cuatro, tras convertirse en trending topic por un chiste sobre la infanta Elena.

Lago paró junto a la carretera tras ver un cartel en el que se podía leer “Centro de Parálisis Cerebral Infanta Elena”. “He tenido que parar el coche. Máxima difusión”, escribió en un tuit que terminó borrando horas después.

“Acabo de borrar los tuits previa captura claro. No me compensa darle a mis enemigos carnaza para su disfrute. Quizá esta medida sea peor pero por lo menos así siguen insultándome en el vacío. No soy víctima de nada, solo quiero una noche de domingo tranquila. Besos a todos”, escribió Lago en Twitter.