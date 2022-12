“Pobre mujer casi dos años compartiendo la Asamblea pero aún no lo ha encajado. Se queda sin ideas, lo único que tiene son argumentos racistas. @monasterioR menos odio y vive más 🤣🤣🤣”, ha añadido.

Lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a soltar su bilis🤣 como un disco rayado. Pobre mujer casi dos años compartiendo la Asamblea pero aún no lo ha encajado. Se queda sin ideas, lo único que tiene son argumentos racistas. @monasterioR menos odio y vive más 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/w40a9Fk4HQ

No es la primera vez que Monasterio hace una referencia similar a ese diputado. En junio de 2021, la dirigente de Vox provocó gran indignación en la Asamblea de Madrid tras afirmar desde la tribuna que su problema con Serigne Mbaye “no es que sea blanco o negro”, “sino que es una persona que entró a nuestro país de forma ilegal, saltándose la cola de entrada a muchos inmigrantes legales que estaban esperando”.

La líder de Vox negó a continuación que en la Comunidad de Madrid haya “problema racial alguno” y aseguró que ellos sólo distinguen “entre los que se saltan la ley y los que no se la saltan, entre los manteros esclavos de las mafias que arruinan al pequeño comercio y los comerciantes de barrio arruinados por su agenda ideológica”.

Tras ello, Serigne Mbaye pidió turno para pedir a Monasterio que retirase sus “palabras racistas”: “Porque ni en España ni esta Cámara está permitido que se trate a una persona de manera racista y la señora Monasterio claramente me ha tratado de forma racista”. “Yo soy español, como ella, y debe haber respeto en esta Cámara”, pidió el diputado de Podemos antes de rematar: “El racismo no cabe en esta Cámara y no cabe en España”.