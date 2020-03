No es tiempo de odiar

En medio de esta oscura situación que tenemos que sobrellevar (soportar, sostener, resistir, cargar) existen algunos seres que parecen vivir en Marte totalmente ajenos a la desgracia mundial . Se les reconoce por su falta de empatía, su hábitat son los medios y las redes y su modus operandi consiste en echarnos, todavía, más tierra encima. Además de los incasables haters que están esperando a lanzar bilis sobre cualquier tuit que se tercie, están los políticos que aprovechan cualquier declaración para dejar en evidencia su propia codicia y ambición. Están los países de la UE que quieren hacer cuchipandi menos cuando se trata de ayudar , para eso nunca están. Están los ministros de finanzas de países como Holanda, que en lugar de ofrecer un plan de ayuda a España se limitan a criticar su forma de “malgastar” . También están los medios internacionales como The Guardian que no sólo no apoyan a los países que lo están pasando mal sino que hunden aún más su reputación echando la culpa a su estilo de vida happy folk (luego querréis venir a pasar el verano a Benidorm) Está esa gente que celebra en redes que determinado político/a enferme. Están los vecinos justicieros. Los que acusan al cuerpo de policía y hasta al funcionariado de recibir su sueldo completo.

No es momento de tirar balones fuera sino de asumir que todas y cada una de las personas que habitamos el planeta tenemos algo que aportar. Desde meditar a qué partidos votamos (y si no votamos por qué no lo hacemos), hasta qué productos compramos, pasando por cómo nos relacionamos, qué importancia damos a los cuidados, al planeta, a la familia y al propio cuerpo. ¿Nadie se ha parado a pensar lo importante que es llegar sano y fuerte a situaciones como esta? Llevar un estilo de vida saludable, descansar lo suficiente o no fumar es vital para superar cualquier enfermedad. Vivimos inmersos en la rueda de la productividad, siempre pensando en el mañana, en el dinero y en el ser más, descuidando por completo el momento actual. Este trance nos está enseñando que somos vulnerables y podemos perderlo todo. Quizás no haya un mañana: nuestro modo de vida debe cambiar.

Nuestra supervivencia depende por entero de la acción conjunta. Quedarnos en casa para no contagiar. Ayudarnos con las compras y los cuidados. Sostener el bienestar emocional llamando, hablando y estando. Ofreciéndonos voluntarios. Manteniendo los empleos. Bajando los alquileres y dando facilidades para realizar los diferentes pagos. Si no remamos conjuntamente no sólo no llegaremos a buen puerto, sino que nos hundiremos. Pero una vez que lleguemos, porque lo haremos, no olvidemos seguir remando sincronizados. Quien reme a destiempo o no aporte al bien común con su trabajo… no merece seguir en el barco.