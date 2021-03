Órdago de Ayuso

Inés Arrimadas se ha cansado de ser la líder de un partido que, si antes de las elecciones catalanas estaba abocado a la irrelevancia, después del 14 de febrero lo estaba a la desaparición.

Tras las últimas elecciones municipales y regionales, no hemos visto ni un solo sondeo en el que la formación naranja no continuara en descenso. Los errores en política se pagan, el mayor de ellos fue no formar gobierno con el PSOE en abril de 2019.

Hablando de errores, el PP también tiene los suyos. Tras el sorpasso de Vox en Cataluña parece que ha decidido cambiar su socio preferente. Pablo Casado, Teodoro García Egea, José Luis Martínez-Almeida, Isabel Díaz Ayuso y Elías Bendodo no han hecho otra cosa que reconocer el papel de Vox en un intento de acercar posiciones de cara a próximas convocatorias electorales.

Esto no ha debido sentar demasiado bien en la formación naranja, hasta hoy socio real en los diferentes Gobiernos locales y autonómicos. No solo por el ninguneo, sino por las consecuencias internas y externas que eso supone.

La cuestión es que Arrimadas ha decidido dar un giro de timón desesperado para recuperar relevancia, foco y protagonismo y, siendo válida cualquier excusa, ha presentado una moción de censura en Murcia junto al PSOE. La presidenta de la formación naranja daba sentido a las palabras de la consejera andaluza de igualdad en las que, solo 24 horas antes, afirmaba que Ciudadanos es un partido que puede pactar tanto con PP como con PSOE.