Pablo Iglesias da mucho que hablar al señalar lo que ha ocurrido en el programa de Julia Otero

Julia Otero y Pablo Iglesias. GETTY

Pablo Iglesias, exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, está dando mucho de qué hablar en Twitter tras publicar en esa red social un audio de cerca de dos minutos de un momento de Julia en la Onda, el programa que Julia Otero presenta en Onda Cero.

En ese lapso intervienen tres personas: la politóloga Arantxa Tirado, que es también doctora en Relaciones Internacionales; la periodista Elisa Beni y el ex diputado de CIU Ignasi Guardans.

“Esto es lo que ocurrió en Julia en la Onda cuando la doctora en relaciones internacionales y profesora de ciencia política de la UAB Arantxa Tirado trató de hacer un análisis”, ha escrito Iglesias antes de añadir: “Escuchen cómo le responden el ex diputado de CIU Ignasi Guardans y la periodista Elisa Beni”.

En ese momento, Arantxa Tirado estaba mostrando su postura contraria a presentar un debate en forma de chantaje y decir a la gente: ”¿Usted qué quiere?¿Democracia o unos precios de la energía?”.

Esto es lo que ocurrió en @Juliaenlaonda cuando la doctora en relaciones internacionales y profesora de ciencia política de la UAB @aran_tirado trató de hacer un análisis. Escuchen como le responden el ex diputado de CIU Ignasi Guardans y la periodista Elisa Beni 👇🏻 pic.twitter.com/i1YRLD5o4Z — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 24, 2022

En ese momento, Beni comenzó a gritar: ”¡No es un chantaje!”. “El conflicto no va de eso, Elisa”, respondió Tirado, que se encontró con las voces de la periodista exclamando: ”¡Es la realidad, Arantxa! ¡Va de eso!”.

“La geopolítica y la geoeconomía no tienen valores morales superiores, son negocios”, trató de exponer la experta, que fue interrumpida por Guardans: “Uy... no, no, Arantxa. Hoy estamos en una guerra. La guerra que tenemos es una guerra sobre valores”. Y Beni añadió: “Será la que tú has estudiado, pero bueno”.

Publicidad

“Bueno, para vosotros que hacéis esta interpretación. Para otras personas, otros analistas...”, siguió señalando Tirado, que provocó la respuesta a gran volumen de sus dos interlocutores: ”¡No, no! ¡Para todos! ¡Para todas las cancillerías europeas!”.

″¡Para los que mueren y para los que matan, que son los que interesan! En una guerra, a mí los que están en su tribuna, en su radio, diciendo mama... cosas así, me producen un interés relativo. ¡Los que están matando matan por unos valores que son los de Putin! ¡Y los que mueren mueren por causa de los valores que Putin quiere... Y tú y yo...!”, gritó entonces Guardans.

La experta argumentó entonces que eso le parecía una simplificación. ”¡Simplificación es decir que la gente que está muriendo en Ucrania es por intereses económicos!”, continuó gritando el exdiputado.

“Yo no estoy diciendo nada de eso, eso lo estás diciendo tú. Estáis poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho nunca”, replicó Tirado. Pero Guardans seguía completamente indignado: ”¡Vete a decírselo a las madres, hombre! ¡Que mueren por intereses económicos americanos, hombre, qué vergüenza! ¡Se te debería caer la cara de vergüenza!”.

Fue entonces cuando Julia Otero tuvo que intervenir para asegurar que la experta no había dicho esa frase. “Que la guerra de Ucrania no tiene que ver con valores, sino con intereses económicos, eso lo has dicho”, zanjó el exdiputado antes de que la presentadora cortase la discusión.

Tras la polémica, Beni ha publicado un tuit: “Tengo todo el derecho a decirle a Tirado, sea o no doctora, que su visión geopolítica ¿marxista? sobre Rusia no es correcta”.

“Lo que ya supera los límites es que este señor, aprendiz de lo que yo llevo haciendo 35 años, se erija en faro y guardián (y no comparto las formas de Guardans)”, ha añadido.

Tengo todo el derecho a decirle a Tirado, sea o no doctora, que su visión geopolítica ¿marxista? sobre Rusia no es correcta. Lo q ya supera los límites es q este señor, aprendiz de lo q yo llevo haciendo 35 años, se erija en faro y guardián ( y no comparto las formas de Guardans) https://t.co/HSvCED21JX — Elisa Beni (@elisabeni) March 24, 2022

Un tuit al que han respondido el propio Iglesias y también Tirado:

No es el análisis geopolítico desde el marxismo el que concibe la lógica de comportamiento de los Estados como un juego de suma cero en que estos actores internacionales deben maximizar su interés económico y defender su seguridad en lógica hobbesiana, ejerciendo un poder bélico. https://t.co/CmrW5Rfba5 — Arantxa Tirado (@aran_tirado) March 24, 2022

Describir el comportamiento de cualquier actor internacional (Rusia, EEUU o la UE) bajo esta lógica no es justificar, es describir cómo funciona el mundo. De hecho, los marxistas creen que el sistema internacional podría funcionar de otra manera sin la estructura del capitalismo. — Arantxa Tirado (@aran_tirado) March 24, 2022

Para entender esto no hace falta tener ningún doctorado, simplemente dejar a un lado los prejuicios que llevan a responder a etiquetas y no a argumentos. Curioso que reivindiques tu profesionalidad @elisabeni en el periodismo mientras ninguneas la de otras en el ámbito académico — Arantxa Tirado (@aran_tirado) March 24, 2022

Creo usted perdió la educación y las formas con @aran_tirado señora @elisabeni Puede usted insultarme, llamarme aprendiz o enemigo de la libertad de prensa. Seguiremos haciendo nuestro trabajo tratando de mejorar cada día con rigor y educación. Un saludo https://t.co/GwuQQUYCKt — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 24, 2022