Pablo Iglesias presume de nuevo look en Instagram

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

No, no se ha cortado la coleta. Pero sí ha cambiado de look, al menos para los días más calurosos. Pablo Iglesias ha presumido de un nuevo peinado en su cuenta de Instagram, en una publicación que ha tenido reacciones de todo tipo.

“Entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo... tocaba nuevo look 😅”, ha escrito el Vicepresidente de Derechos Sociales en su perfil. El texto va acompañado de una foto en su despacho en la que ya no se puede ver la característica coleta de Iglesias porque la ha cambiado por un moño.