Pérez Reverte aclara sus palabras sobre el acento de una ministra: no dijo lo que dicen que dijo

“Cuando escucho a la portavoz del gobierno: “de nuetro paí”,“conjuto de lo diputao” o “agradecé esta buena disposisió” me entra un agresivo tick en el ojo. ¿Tengo un problema de “racismo lingüístico/profunda intolerancia” contra el acento andaluz? Ya no sé qué pensar”, le preguntó un tuitero.

No confunda usted el acento andaluz con la vulgaridad y bajunería expresiva. Cada cosa es cada cosa.

Tras ello, el debate sobre el acento andaluz no ha hecho más que aumentar en Twitter, donde hay incluso una campaña con la etiqueta #yohabloandaluz en la que se reivindica.

Reverte ya aclaró hace unos días que él no había dicho lo que decían que dijo: “Aunque parezca increíble, hay solemnes idiotas que interpretan el tuit de ayer como un ataque (mío, no del tuitero a quien respondo) al acento andaluz. Me encanta Twitter. Según los días, es inteligencia en su pura salsa”.

Y este miércoles el escritor ha intentado aclarar qué quiso decir con su tuit: “El habla andaluza NO es vulgar. El acento andaluz NO es vulgar. Pero hay personas que SÍ son vulgares al expresarse, lo hagan con el habla o el acento con que lo hagan... ¿Vale así?”