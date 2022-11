Polonia, entre ansias de huir y fe en la OTAN: "El miedo a que pasara algo se hizo real"

Omar Marques via Getty Images

“Dónde irnos a vivir si la situación escala”

A pesar de las ocho horas en coche que separan Gdańsk de Przewodow, en el entorno de M. la gente también se asustó. “Nos cuesta creer todo lo raro y terrible que estamos viviendo: primero la pandemia, ahora la guerra”. Confiesa que, entre sus conocidos, algunos se pusieron a pensar “dónde podríamos irnos a vivir si la situación escalaba”. Su gente, dice M., “no está preparada para luchar”. “El partido que gobierna [ el ultraderechista PiS ] no se preocupa por nosotros, y con esto me refiero a temas como el aborto o la justicia ”, comenta la joven.

Este miércoles, por fin bajaron –al menos temporalmente– los decibelios, al concluir Polonia que el misil era ucraniano y que no invocaría el Artículo 4 del Tratado , que dice que los miembros consultarán al resto si han visto amenazada su integridad territorial, su independencia política o su seguridad. La OTAN apuntaba a una conclusión semejante : el misil que cayó en Polonia podría proceder del “sistema de defensa aérea ucraniano”. Los países respiraban entonces algo más tranquilos.

Sin embargo, por la tarde el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha insistido en la teoría de que el misil no era ucraniano , contradiciendo las versiones polaca y de la OTAN. Y mientras tanto, la población polaca contiene el aliento e intercala el susto en el cuerpo con las llamadas a la calma.

“La verdad, nos sentimos más ansiosos que de costumbre”

En cuanto se enteró de la caída del misil el martes, Angelika, polaca residente en Londres, se puso rápidamente en contacto con su familia en Polonia. Le dijeron que hasta que no hubiera “nada oficial” y se supiera “exactamente qué fue lo que pasó” estaban intentando “no alarmarse”.

“Por supervivencia, hacemos como que no existe la amenaza hasta que no nos toque directamente a alguno de nosotros”

Este miércoles, esa aparente calma seguía reinando en la familia de Angelika. Su prima Natalia K., de 25 años y residente al sur de Cracovia, cuenta que han pasado el día “de manera normal, igual que los refugiados de Ucrania que viven aquí con nosotros”. Sin embargo, sus palabras dejan ver que la situación no es del todo ‘normal’.

“El ser humano tiene instinto de supervivencia y eso es lo que cuenta sobre todo, nos hemos olvidado un poco y hacemos como que no existe [el problema] hasta que no nos toque directamente a alguno de nosotros”, reflexiona la joven. “Desde luego que no quisiéramos encontrarnos en el lugar de las víctimas de ayer, ni en el de sus familias”, añade Natalia, para enseguida reconocer que “la verdad, nos sentimos más ansiosos que de costumbre por lo que traerá el mañana”.