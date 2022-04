El portavoz del Pentágono, al borde de las lágrimas, llama "depravado" a Putin

El portavoz de la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha asegurado que él no es psicólogo y que no iba a hablar de Putin. “Apenas obtuve un título en historia en la Universidad del Sur de Florida. No voy a entrar en la psicología de Vladimir Putin”, ha señalado.

Después de su reacción, John Kirby ha pedido disculpas y ha reiterado que él no puede hablar “por todo el gobierno de Estados Unidos”. “No fue mi intención emocionarme. Me disculpo por eso. No quiero hacer que esto sea sobre mí, pero he estado en el ejército por mucho, mucho tiempo, y he conocido amigos que no lograron regresar”, ha añadido.