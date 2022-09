Preguntan a Ayuso aceptaría ser ministra de Feijóo y usa una expresión que no deja lugar a dudas

¿Y si Feijóo no es presidente? ¿Lo apoyará? Para Ayuso no existe la opción de que Feijóo no sea presidente del Gobierno: “Entonces, ¿para qué ponernos en otros escenarios? No estamos en ese escenario. Lo importante es que no se trata ya ni siquiera de ganar. No hay un éxito en la situación que se está viendo en España”.