Qatargate: ¿Quién es quién en la trama de corrupción del Parlamento Europeo?

6. Niccolo Figa-Talamanca: Es un lobista italiano y secretario general de la ONG No peace Without Justice (No hay paz sin justicia), que comparte sede social con Fight Impunity en un pequeño edificio de Bruselas (41 de la rue Ducale). Figa-Talamanca también se encuentra imputado y ha quedado en libertad aunque está obligado a llevar un brazalete electrónico.