¿Qué es el 'fracking' y por qué vuelve a ser tema de debate político?

Kwasi Kwarteng, Secretario de Estado para Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido, explica: “La producción adicional no afectaría materialmente al precio del mercado mayorista. Esto incluye el fracking: los productores no venderían el gas por debajo del precio de mercado. No son organizaciones benéficas”.

Un portavoz del líder laborista Keir Starmer se ha mostrado de acuerdo.

“Nos hemos pronunciado en contra del fracking: es evidente que no cuenta con el apoyo de la gente y no lo contemplamos como una solución”.

“Intensificar la exploración tampoco va a solucionar la crisis que tenemos en este momento, porque el tiempo medio que transcurre desde que se identifica un yacimiento hasta que se explota es de unos 28 años”.