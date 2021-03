¿Recuerdas a Beatriz Montañez de 'El Intermedio'? Pues hay noticias muy sorprendentes

Ahí le llamó la atención una cabaña abandonada desde hace más de diez años que, según le contaban, era del pastor: “Me pareció muy idílica la casa, estaba abandonada, siempre me ha llamado la atención que haya restos de la gente que han habitado esta casas. Al día siguiente fui a verla, tuve una sensación espectacular”.

Tomó la decisión de dejar todo e ir a vivir ahí gracias a los ahorros que había conseguido durante sus años en la televisión. “Me puse una mensualidad muy pequeñita porque mis necesidades son muy pocas, era una forma de invertir en mi futuro y en mí misma. Todo lo que me rodea es muy austero”.

“El primer año decidí hacerme vegana, me parecía bastante incoherente estar en la naturaleza, disfrutar de los animales y luego comérmelos. Lo que como es bastante barato porque son verduras frescas, semillas o raíces. No me gasto más de 100 o 150 euros en alimentación, no pago casa, instalé un equipo fotovoltaico, el agua viene de un pozo”, ha descrito la comunicadora.

En estos cinco años, únicamente va al pueblo a comprar una vez al mes prácticamente y vuelve a Madrid cada medio año aproximadamente” Me parece suficiente, voy a Madrid, al teatro, al cine, veo a mis amigos, los abrazo y me vuelvo con la satisfacción de que esa necesidad no va a surgir en otros cinco o seis meses”.

De momento, ha reconocido que se encuentra “feliz” y espera continuar viviendo de la mano de la naturaleza. “Ojalá me queden muchos años más, la casa no es mía y hasta que me echen me gustaría quedarme”, ha asegurado.