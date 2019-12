Risto Mejide, presentador del programa de Cuatro Todo es Mentira, se ha convertido en trending topic en Twitter después de asegurar que, en su opinión, el líder de ERC Oriol Junqueras no es un preso político.

“El coste de ser catalán no independentista. Los que lo expresamos, lo sufrimos todos los días. Y pasa también por aguantar insultos como éste. Y no, en mi opinión NO es un preso político”, ha escrito Mejide en Twitter junto a un pantallazo en el que se ven los insultos que le dedica otro usuario.

Ese hombre le adjuntaba un artículo titulado: “La Justicia europea sentencia que Junqueras tenía inmunidad como eurodiputado”. “Ahora cuéntame otra vez eso de que no es un preso político. Ahora vuelve a decir que no es un preso político, imbécil”, decía el tuitero.