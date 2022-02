Rusia y Ucrania acuerdan iniciar negociaciones en Gomel, Bielorrusia

“Si desde vuestros territorios no tuviesen lugar acciones agresivas, podríamos hablar en Minsk, en vuestra ciudad. Pero ahora decimos: no Minsk. El espacio para el encuentro puede ser en otras ciudades”, afirmó en un mensaje televisado. “Varsovia, Budapest, Estambul, Baku, propusimos todo esto a la parte rusa, y de hecho nos vale cualquier otra ciudad de cualquier país desde donde no nos lancen misiles”, dijo el ucraniano, al conocer la propuesta. Zelenski aseguró que los ucranianos “quieren conversar, quieren que la guerra termine”. Según el mandatario ucraniano, “solo así las conversaciones serán honestas y podrán poner fin a la guerra”.

No obstante, nadie quiere una guerra larga y ante esta ventana abierta, diversos países y líderes comenzaron de seguido a ofrecerse para acoger las negociaciones. Ha sido el caso de Hungría, Turquía o Israel, países que tienen unas relaciones los suficientemente buenas con los dos países como para atraerlos a su terreno. Hasta hay quien ha sacado a la palestra la posibilidad de que sea la alemana Angela Merkel la que medie, dado que conoce bien a los dos dirigentes y, en particular, a Putin.