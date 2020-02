Torra ha vuelto a plantear en la reunión el ejercicio de la autodeterminación y ha resaltado que Sánchez “no se ha movido”. Además, le ha reclamado la amnistía de los independentistas presos.

Ha dicho en concreto el presidente catalán: “Sobre la autodeterminación, el Gobierno no se ha movido, autogobierno dentro de la Constitución, y no he tenido respuesta sobre el fin de la represión”. Por todo ello, ha pedido que no se generen “falsas expectativas” sobre esa Mesa.