Sara Sálamo pide perdón por el calzado que lleva en su última foto: "Me veo en la obligación"

La actriz Sara Sálamo ha pedido perdón en Instagram por el calzado que lució en una de sus últimas fotos de Instagram.

La intérprete, muy comprometida con la defensa del mundo animal, ha lamentado que no sabía que esas zapatillas que llevaba puestas eran de piel.

“Hace unos meses, en la promoción de Brigada Costa del Sol, me puse unas zapatillas con uno de los looks que llevé a una de las entrevistas”, comienza diciendo en sus stories.

Sálamo subraya que sus estilistas saben que es vegetariana y que no usa nada de piel, pero lamenta que en esta ocasión se les debió de pasar.

“El tema es que me he vuelto a poner esas zapatillas (ya que la marca tuvo el detalle de regalarme) y hoy han publicado una foto con las zapatillas y con el hastag #zapatillasdepiel”, continúa.

“Sinceramente, confiaba en que era sintéticas, así que me veo en la obligación moral de pedir perdón. Me tomo muy en serio el maltrato animal. Y, si no lo consumo, me parece una hipocresía utilizarlo para ponerme guapa. Estudio con esmero los tejidos de la ropa que me compro”, prosigue.

La actriz subraya que debido a todo ello le cuesta mucho encontrar bolsos y calzado porque, según explica, incluso las zapatillas de 30 euros llevan piel. “Así que toca buscar la composición de cada uno de ellos”, destaca.

“Por eso, trato siempre de hacer todo lo posible por poner mi granito de arena y no llevar nada que tenga piel de animales”, afirma antes de desear que pronto cambie el mercado y los tejidos sintéticos sean los que más abunden.

Aunque Sálamo no explica a qué zapatillas se refiere, lo cierto es que la marca Lince Shoes publicó en twitter este mensaje: “Sara Sálamo elige nuestras Sneakers para disfrutar con su bebé Theo del partido de Isco. ¡Le quedan fabulosas!”