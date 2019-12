"Se ha oído en Sotosalbos": El 'revés' de Carlos Bardem a este tuit de Javier Maroto sobre su familia

Javier Bardem ha protagonizado las últimas horas de la actualidad política tras llamar “estúpido” al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por querer revertir Madrid Central.

Bardem lo hizo en el discurso que dio tras la Marcha por el Clima en Madrid, en la que participó la joven activista sueca Greta Thunberg.

Tras la repercusión de sus palabras y la respuesta del propio Martínez-Almeida, Bardem decidió pedir disculpas asegurando que sus declaraciones habían desviado la atención sobre el mensaje realmente importante: la emergencia climática.

Sin embargo, en el PP no olvidan y el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, aprovechó para atacar a Bardem y a su familia a través de su cuenta de Twitter: “No me acordaba del protagonismo oportunista de los Bardem desde aquel forzado “no a la guerra” o algo así. Ahora resulta que se baja de un vuelo business class (que no contaminan casi nada..) para, tratando de insultar al alcalde de Madrid, volver a intentar salir en la tele”