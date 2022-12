Sigue el encierro de médicos en la Consejería: “Así es como nos trata la Comunidad”

24 horas de encierro, y sumando. Los miembros del comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid llevan un día sin salir de la sede de la Consejería de Sanidad en la calle de Sagasta, 6. Entraron a las 11 de la mañana de este jueves a reunirse con representantes de la Consejería para buscar una posible salida a la huelga a la que están llamados casi 5.000 médicos y pediatras de Madrid. Y desde entonces no han salido: aseguran que las propuestas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no han variado en estos días, y son insuficientes para los facultativos. Así que han decidido no moverse de ahí hasta que les atienda alguien con una mínima representatividad con quien puedan negociar y llegar a acuerdos. De momento, no lo han logrado.