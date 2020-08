'Soy una pringada' cuenta lo que le dijo Pablo Motos tras lo que pasó en 'El Hormiguero'

La youtuber y actriz Esty Quesada, más conocida en redes como Soy una pringada, ha estado en Este es el mood, el programa en Youtube que presenta Amarna Miller.

La presentadora quiso recordar con Quesada su paso por El Hormiguero, donde acudió junto a Nuria Roca para presentar un programa de viajes que ambas protagonizaban.

Quesada protagonizó varios momentos que descolocaron a Pablo Motos y que fueron de lo más comentados en redes sociales: desde una peineta nada más llegar a una camiseta con la cara del presentador haciendo yoga.

“Yo fui. Estaba muy emocionada en la sala de espera diciendo: ”¿Cuándo va a venir Pablo Motos a hacer el Tik Tok conmigo y con Nuria Roca? Al final vino y yo ’por favor, que no me haga bailar’. Y no bailé. Me quedé quita así como soy yo y puedo decir que soy una de las pocas personas en este país que tiene un Tik Tok con Pablo Motos”.

La actriz de Vota Juan ha contado que la experiencia “fue increíble” y que acudió al show de Antena 3 con cuatro amigos que estaban en el público. Ellos fueron los destinatarios de la peineta, según ha contado. Un gesto que fue muy comentado el día de la emisión del programa.

Después, Quesada ha revelado que Motos se quedó un poco contrariado por el resto de la entrevista: “Igual se molestó porque llevé una camiseta de un meme de él haciendo yoga, pero bueno”.

Sobre si a Motos le gustó tanto la entrevista como a ella, Quesada ha contado lo que le dijo cuando terminó el programa: “Me dijo al llegar a camerino ‘qué hija de puta’. Pero estuvo muy contento. Me lo dijo en plan de risas, creo yo”.

Puedes verlo a partir del minuto 28:26.