Sube a un avión con su bebé, reparte una bolsa y el contenido genera un intenso debate en Twitter

si algún adulto no entiende que los bebés pueden llorar en un vuelo de 10 horas quizá el problema es del adulto y no del bebé, me parece de locos que la madre se haya visto con la presión de pedir permiso a un avión entero para q su bebé de 4 meses llore es q lol https://t.co/MFx3bLMwV5