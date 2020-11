Telecinco abre el debate tras lo que ha hecho la pasada madrugada

La madrugada de este miércoles era una de las más especiales del año: los estadounidenses elegían presidente en unos comicios muy igualados entre Donald Trump y Joe Biden.

La relevancia periodística e histórica de la cita es innegable, por eso la mayoría de las cadenas de televisión ha realizado un gran despliegue durante toda la noche para informar puntualmente de las novedades.

El caso más llamativo es el de La Sexta, cuyo especial Al Rojo Vivo ha tenido a Antonio García Ferreras en pantalla durante cerca de 15 horas sin parar.

Telecinco, en cambio, ha seguido una estrategia totalmente diferente al no informar durante la madrugada ni la noche del transcurso de las elecciones en Estados Unidos.

De hecho, la cadena de Mediaset ha emitido anuncios de Teletienda en algunos momentos.

Ese hecho ha generado debate en Twitter sobre la pertinencia o no de mirar hacia otro lado. Por ejemplo, Víctor Juste, director de El Televisero, ha calificado la decisión de Telecinco de “error histórico”.

“Además de los balances de cuentas es importante construir imagen, credibilidad y compromiso con la información”, ha subrayado.

El especialista en televisión Borja Terán, en cambio, ha recordado que “en los balances de cuentas lo importante es definir bien la competitividad y rentabilidad de tu marca”.

“Por eso a Telecinco, realmente, esta noche le da igual. Su marca es otra y su inversión no gasta en donde no recibe rédito porque no está en su línea editorial”, ha explicado.