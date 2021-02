'The New York Times' escribe por primera vez esta conocida palabra española y muchos le corrigen este detalle

EL HUFFPOST Portada de 'The New York Times'.

El prestigioso periódico estadounidense The New York Times ha dedicado esta semana un artículo a la exposición Goya’s Graphic Imagination que se inaugura esta semana en el Met (Metropolitan Museum of Art) de Nueva York dedicada a las pinturas negras de Francisco de Goya.

Entre las obras que se exponen está Por mober la lengua de otro modo, un dibujo del grupo Condenados, presos y torturados por la Inquisición, en el que vemos a un personaje de espaldas y sentado en un taburete con un gorro en la cabeza que se conoce como sambenito, la prenda usada por la Inquisición para señalar a los condenados por el tribunal.

Esta palabra, sambenito, es la primera vez que aparece escrita en The New York Times, según indica la cuenta de Twitter New New York Times, que comparte las palabras que se escriben por primera vez en este rotativo.

El problema es que en el artículo aparece escrita “sanbenito” y no sambenito, con eme, como aclara el Diccionario Panhispánico de Dudas que debe hacerse.