Trumpismo y elecciones midterm

Las encuestas de participación electoral y los sondeos en los días previos a esta elección de los candidatos a congresistas y senadores, —coincidiendo con los momentos de menores índices de popularidad a Biden— daban una ventaja significativa a los republicanos de 10 y hasta 15 puntos, pero a la vez muestran una recuperación significativa de los demócratas justamente por acontecimientos como las investigaciones del FBI sobre Trump y coincidiendo con las primeras iniciativas del programa presidencial de reconstrucción en algunos Estados claves, lo que hacen sospechar que estamos ante unas elecciones muy disputadas que se decantarán en pocos Estados, con un 50% de probabilidad de victoria para cada uno de los candidatos de los dos partidos (The Economist Predictions and Real Clear Politics sept-oct-nov. 2022).

Sin embargo, los demócratas no lo tendrán fácil para tratar de mantener el control del Senado. El pesimismo general sobre la economía y las decisiones de último momento por parte presidencial serán claves. Sin embargo, en distritos estratégicos los republicanos han nominado a candidatos marginales o claramente trumpistas, lo que asocia su futuro a la que pueda tener Donald Trump. Además, la decisión de la Corte Suprema de permitir restricciones más estrictas al aborto ha movilizado con fuerza a los votantes demócratas.

La sombra de Trump es alargada. Y no es descabellado decir que el futuro de estas elecciones territoriales vendrá también asociado a la postura que pueda adoptar el Partido Republicano respecto al mantenimiento o no, del modelo trumpista que ha seguido sosteniendo hasta ahora. El peso del trumpismo en el Partido y en una parte importante de los candidatos a representantes y senadores republicanos, vincula de forma directa estas elecciones al futuro político y electoral de Donald Trump. En este momento, el partido del elefante no tiene una opción moderada como alternativa a la visión radical y populista del expresidente republicano.