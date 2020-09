Un experto español en Reino Unido se posiciona contra la última propuesta del Gobierno y atiza duro a Díaz Ayuso

Sin embargo, pide que “en un momento tan frágil, crítico, como este y con los contagios tan altos no es momento de bajar las restricciones. Yo seguiría con los 14 días”, afirma con rotundidad.

En una entrevista en Radio Catalunya , Macip, que también es profesor de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Catalunya, se posiciona contra la propuesta del Gobierno y las comunidades de reducir la cuarentena a quienes hayan contactado con un positivo de 14 a 10 días . “No es la medida más acertada”, confiesa el experto, aunque admite que “en los últimos días no hay muchos contagios, porque sobre todo se expanden en los primeros cinco días”.

También dedica un ‘palo’ fuerte al Ejecutivo regional de la Comunidad de Madrid, que estos días tiene varias de sus zonas confinadas por el incremento exponencial de la transmisión del virus. Para Macip “en el caso de Madrid la reacción no ha sido tan rápida como se hubiera deseado”.

“La Comunidad de Madrid debería haberse confinado hace tiempo. Si 50 casos sobre 100.000 habitantes es el límite para empezar a tomar medidas, como recomendó la Unión Europea, con 1.000 casos sobre esa proporción deberían estar todos en casa. Es un problema de rapidez. Nadie quiere el confinamiento, pero deberían limitarse al máximo los movimientos”, señala.

Asegura el investigador catalán residente en Reino Unido que allí “amenazan que si la cosa no cambia volverían al confinamiento total, mientras que en España van al revés. Decir que el confinamiento no volverá nunca no se puede decir, porque es la última solución”.